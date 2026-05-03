Sateenkaariperheiden päivä on kahden äidin perheessä ennen kaikkea rakkauden juhla. Lasten kanssa on puhuttu perhemuodosta pienestä asti.

Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetään kansainvälistä sateenkaariperhepäivää.

Kaksi äitiä -tubettajien Suski Silvander-Rostin ja Ella Rostin perheessä päivä on tärkeä.

Heidän mukaansa myös perheen neljä lasta – puolivuotias kuopus, seitsemänvuotiaat kaksoset ja nelivuotias keskimmäinen – juhlistavat päivää.

– Me otamme kaikista juhlapäivistä ilon irti, mutta erityisesti tästä. Se on spessupäivä, joka on meidän perheemme juhla, perheen toinen äiti, Ella Rossi kertoi Huomenta Suomessa.

Vastaukset ova valmiina

Kaksoset käyvät parhaillaan ekaluokkaa.

Ella Rossin mukaan heidän kanssaan on puhuttu jo pienestä asti perhemalliin liittyvistä asioista, jotka saattavat tulla esimerkiksi koulussa esille.

– Heillä ovat tavallaan jo vastaukset valmiina, eli minua ei jännitä heidän puolestaan. Jos joku kysyisi, miten teillä on kaksi äitiä, he kyllä osaavat vastata siihen. Eikä ole tullut mitään sellaisia tilanteita oikeastaan edes esiin.

Suski Silvander-Rosti kertoo, että lasten kaveripiirissä on ihan "normijuttua", että perheessä on kaksi äitiä.

– "Meillä on äiti ja isä, ja tuolla yksi vanhempi", hän kuvaa lasten rentoa suhtautumista.