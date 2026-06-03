Aleksander Barkovin ja Anton Lundellin edustama NHL-seura Florida Panthers on ottanut osaa Leijonien MM-kultariemuun.
Panthers on jakanut sosiaalisen median tileillään Leijonia ylistäviä julkaisuja MM-kullan ratkettua. Leijonat kultaan kipparoinut Aleksander Barkov on myös Floridan kapteeni, ja toinen kultaleijona Anton Lundell seuran luottosentteri.
Panthersin viimeisin X-julkaisu koskee Barkovia. Siinä hän pitää MM-pokaalia päänsä yläpuolella yleisömeren edessä Leijonien kansanjuhlassa Helsingissä.
– Mitä sana aura on suomeksi? Panthers kysyy julkaisussaan.
Kommenttikenttään on tullut lukuisia humoristisia vastauksia suomalaisilta X-käyttäjiltä. Niissä on viitattu muun muassa olutmerkkiin, homejuustoon, jokeen ja erilaisiin tarkoituksiin käytettäviin työkaluihin, mutta on todettu sanan olevan sama myös suomeksi.
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Leijonat voitti Sveitsin 1–0 MM-finaalissa jatkoaikamaalilla sunnuntaina. Kansanjuhlaa vietettiin .