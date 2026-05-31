MTV seurasi: Konsta Heleniuksesta Leijonien kultainen sankari! Viides MM-kulta on totta

2:27 Konsta Helenius lataa Leijonat maailmanmestariksi – "Poika ratkaisee!"

Julkaistu 31.05.2026 20:05 (Päivitetty 01.06.2026 00:37 )

Suomi on jääkiekon maailmanmestari viidettä kertaa. Jatkoerän ratkaisumaalin iski Konsta Helenius ajassa 10.42. Kultaisen maalin syöttivät Anton Lundell ja Mikko Lehtonen. MTV seurasi pitkälle ensimmäiseen jatkoerään asti maalittomana edennyttä loppuottelua tässä artikkelissa. MM-finaalin seuranta: Sveitsi–Suomi 0–1 je. (0–0, 0–0, 0–0) Klo 0.32: Aleksander Barkov saa MM-pokaalin ja nostaa sen korkealle samalla, kun koko muu kultajoukkue kerääntyy kapteeninsa ympärille. Barkov ottaa ensimmäisen kierroksen pystin kanssa. Seuraavana vuorossa on Mikael Granlund ja kolmantena Mikko Lehtonen. Kerrataan se nyt vielä: Suomi on jääkiekon maailmanmestari neljän vuoden tauon jälkeen! Klo 0.30: Roman Josi vetää joukkonsa jäältä kallella kypärin. Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Luc Tardif lausuu kiitospuheen ja kutsuu hetken kuluttua Barkovin odotettua hetkeä varten. Klo 0.28: Maamme raikaa Zürichin jäällä ja Leijonat laulavat täysin palkein, ja mikäs siinä on laulaessa! Seuraavaksi Aleksander Barkov saa kunnian noutaa MM-pokaalin jykeville käsivarsilleen. 1:08 Maamme-laulu! Leijonat laulaa kultamitalit kaulassa maailmanmestareina Klo 0.26: Antti Pennanen tutkailee tyytyväisenä tuoretta kultamitalia kaulassaan. Pennasen toiset MM-kisat päättyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Suomi pelasi kokonaisuutena kisojen parasta jääkiekkoa. Kiitokset kuuluvat valmennuksessa monen muun ohella myös Jussi Tapolalle ja Ville Peltoselle.

Klo 0.24: Kello on Suomessa jo reilusti yli puolenyön, kun Leijonien kaulaan pujotetaan kultaisia mitaleja. Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen saa olla mukana tässä tehtävässä, leveän hymyn kera.

Sveitsiläisten ilmeet ja eleet katsomossa ja kentällä ovat musertavat. Ja mitä muuta ne voisivatkaan olla, kun joukkue häviää kolmannen peräkkäisen MM-finaalin tekemättä maaliakaan. Roman Josi on samalla valittu turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi, tähdistökentälliseen ja parhaaksi puolustajaksi.

– Tuo on maali, joka painuu jääkiekon historiaan, Sami Kapanen iloitsee studiossa.

71. min: Konsta Helenius ratkaisee maailmanmestaruuden! Zürichin areena hiljenee tyystin, kun Heleniuksen rannelaukaus päättää piinaavan ottelun ja käynnistää Suomen juhlat. Heleniuksen MM-uran kolmas maali ei olisi voinut tulla parempaan paikkaan.

69. min: Roman Josille aukeaa seuraava paikka, mutta Barkov ehtii väliin. Ensimmäinen jatkoerä lähestyy puoliväliä. Leijonilla on ollut ensimmäisessä jatkoerässä paremmat paikat. Hyytävää!

68. min: Kolmikot puolustavat huolellisesti. Moser laukoo ja Annunen torjuu varmasti. Mistä aukeaa seuraava paikka?

65. min: Lundell laukoo pienestä kulmasta vaarallisesti, mutta Genonin olkapää on tiellä.

64. min: Malginin laukauksen blokkaa Suomen puolustus. Pelikatkoja ei tule, vaan kiekolla vaihdetaan pelaajia. Damien Riat laukoo suomalaismailan kautta vuorostaan ylärimaan!

63. min: Manninen hakee rystypuolen laukausta, mutta blokkiin jää. Tolpassa käynyt Puljujärvi saa nyt vastuuta.

61. min: Jatkoerä on käynnissä! Suomi aloittaa kolmikolla Manninen, Lehtonen, Räty. Sveitsillä Hischier, Meier ja Josi. Puljujärvi laukoo heti tolppaan!

Nyt mennään. Ratkaisu voi tulla nopeastikin. MM-finaalin jatkoerä on valmis alkamaan. Leonardo Genoni 22 torjuntaa, Justus Annunen 19.

60. min: Kolmas erä päättyy. Sveitsin ja Suomen välinen MM-finaali etenee jatkoerään. Sitä pelataan erätauon jälkeen kolmella kolmea vastaan maaliin asti.

60. min: Viimeistä minuuttia pelataan. Aleksander Barkov karvaa vielä kiekon hyökkäysalueella, mutta syöttö Granlundille pysähtyy Genonin mailaan.

59. min: Jatkoaika alkaa tuoksua nenään. Suomen MM-historian kolmanneksi tehokkain, Mikael Granlund saa samassa vaihdossa kaksi erinomaista vetopaikkaa, mutta laatu uupuu.

57. min: Egli taklaa Heleniuksen yli laidan, mutta nuori mies ponnahtaa käsillään takaisin jään puolelle. Nyt eletään isojan hetkiä.

55. min: Suomen loistava pyöritys päättyy Sveitsin vastaiskuun ja Pius Suter pääsee kahdestaan vastatusten Annusen kanssa, joka ottaa tähän asti kenties ottelun tärkeimmän torjunnan.

54. min: Suomi selviää puolen minuutin alivoimastaan.

53. min: Roman Josi on pujotella finaalin avausmaalin, mutta Justus Annunen kestää kuin kestääkin. Sveitsin maali käy todella lähellä, mutta Annunen saa viime hetkellä räpylän kiekon päälle.

53. min: Suomelle rangaistus ja ylivoima kuihtuu puolen minuutin jälkeen. Konsta Helenius syyllistyy korkeaan mailaan. Pian luvassa Suomelle alivoimaa. Ei mennyt niin kuin piti.

52. min: Sveitsille on tulossa rangaistus. Calvin Thürkaufille ottelun toinen rangaistus. Suomella on luvassa ottelun viides ylivoima. Ylivoimien laatu on heikentynyt yksi kerrallaan, mutta nyt on mahdollisuus muuttaa tilanne kerralla.

51. min: Suomen erinomainen vaihe jatkuu, mutta Mikael Granlund ei pysty hyödyntämään maalin edestä mainiota paikkaansa.

48. min: Suomelta aavistuksen parempi vaihto pitkän vaikean vaiheen jälkeen. Leijonat on pystynyt hallitsemaan kiekkoa aiempaa enemmän. Patrik Puistola pääsee laukomaan loistopaikasta, mutta Genonin maila estää.

46. min: Sveitsi on täysilukuinen. Suomen kakkosylivoimakaan ei pienestä pyörityksestä huolimatta maalia tee.

45. min: Ensimmäinen minuutti rangaistuksesta on kulunut, mutta Leijonien ylivoimassa on yhä liiaksi levottomuutta.

43. min: Suomi pääsee neljättä kertaa ylivoimalle, kun Christian Marti purkaa kiekon suoraan katsomoon.

42. min: Meierin ketju aloittaa kolmannen erän siitä, mihin toisessa erässä jäi. Suomi on heti erän alussa helisemässä.

41. min: MM-finaalin päätöserä on käynnissä!

Toista erätaukoa on jäljellä viisi minuuttia. Kohta alkaa varsinaisen peliajan viimeiset 20 minuuttia. Muistetaan jo tässä vaiheessa, että tilanteen ollessa kolmannen erän jälkeen tasan ratkaisua haetaan jatkoajalta, jota pelataan maaliin asti kolmella kolmea vastaan.

Lasse Kukkonen nostaa erätauolla esiin, että Suomen hyökkääjien ja pakkien etäisyydet olivat toisessa erässä liian pitkiä, jolloin Sveitsi pääsi Leijonien pitkiksi venyneiden syöttöjenkin väliin. Sami Kapanen muistuttaa rajua luisteluvauhtia pitävän Sveitsin laadusta, joka on Leijonille oikeasti vaikea haaste.

40. min: Hischier, Meier ja Josi luovat yhtenään paikkoja Suomen maalille. Nyt voidaan todeta, että summeri pelastaa Leijonat toiselle erätauolle. MM-finaali on kahden erän jälkeen maaliton. Niistä jälkimmäinen oli jatkuvasti paremmin ja paremmin kisaisännän hallussa.

38. min: Suomi on ollut viime minuutit pulassa Sveitsiä vastaan. Konsta Helenius joutuu painavan taklauksen kohteeksi, Aleksander Barkov peittää laukauksen ja kipeää takuulla tekee.

36. min: Pelikiellosta vapautunut Timo Meier aiheuttaa nyt Suomelle suurta harmia. Voittaa kaksinkamppailuja, luo uhkaa ja pääsee laukomaan huippupaikasta, mutta Annunen on hyvin mukana aavistuksen ohi menevässä laukauksessa.

36. min: Viime kevään MM-finaali eteni maalittomana jatkoajalle, kunnes Yhdysvallat nappasi kultamitalit Sveitsiltä. Sveitsin finaalien maalittomuus on venynyt siis vähitellen melkoisiin mittoihin.

35. min: Roman Josi laukoo, kiekko muuttaa suomalaispelaajasta suuntaa, mutta päätyy Annusen syliin. Finaalissa vallitsee odottava tunnelma.

32. min: Joukkueet ovat täysilukuiset, mutta Hämeenaho, Manninen ja Puljujärvi pitävät paineen Sveitsin päässä. Suomen kolmas ylivoima oli tähän asti ottelun heikointa antia.

31. min: Suomen ylivoima takkuaa pahemman kerran. Mikael Granlund sortuu kahteen virheeseen ja ylivoima on kuivumassa kokoon.

30. min: MM-finaali on puolivälissä ja avausosumaa odotellaan. Ehkä sellainen saadaan nyt, kun Suomi pääsee hetken kuluttua kolmannelle ylivoimalle. Riat tarjoaa maalin edessä poikittaisen mailan Lundellin selkään sääntöjen vastaisesti.

28. min: Sakari Manninen on päästä lyömään irtokiekon ilmasta sisään, mutta huiskaisee ohi.

27. min: Pelin virtaus ja tempo on valua Sveitsille suosiolliseksi. Suomen päässä on käynnissä pyöritys, joka päättyy Vili Saarijärven pitkään kiekkoon.

24. min: Sakari Manninen pääsee laukomaan vasemmalta lähes tulkoon samasta paikasta, josta pudotti Ruotsin kevään 2019 kisoista puolivälierän jatkoajalla. Tämä laukaus ei kuitenkaan uppoa kenkälaatikkoon, vaan painuu ohi.

23. min: Nyt Zürichin areenassa tapahtuu jotain, mitä en ole vielä tässä turnauksessa kokenut. Yleisö osoittaa ensimmäisiä turhautumisen merkkejä kotijoukkueelle. Paineet kasvaa, paineet kasvaa, toimittaja Jere Hultin raportoi yläparvelta.

22. min: Joukkueet ovat täysilukuiset! Sveitsin kahden miehen ylivoima kuihtuu köyhänä ja kuivana kasaan pahemman kerran. Leijonien alivoimakolmikot hoitivat tehtävänsä ensiluokkaisesti.

21. min: Barkov, Matinpalo ja Määttä aloittavat. Ensimmäinen purku onnistuu.

21. min: Toinen erä on käynnissä! Tästä alkaa hikiset lähes kaksi minuuttia.

Ensimmäistä erätaukoa on jäljellä viisi minuuttia. Kohta Leijonilla on edessä hikinen urakka, kun suomalaiskolmikko kerrallaan pyrkii tappamaan Sveitsin kahden miehen ylivoimaa minuutin ja 55 sekuntia.

– Toivon, että Leijonat lähtevät pelaamaan kahden miehen alivoimaa kahdella hyökkääjällä. Puolustajat valuvat luontaisesti liian lähelle omaa maalia, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen toteaa erätauolla studiosta.

– Ei missään nimessä mennyt oikein. Suomelle pitikin tulla kaksi jäähyä, mutta Timo Meierillekin olisi kuulunut tilanteesta rangaistus, Kukkonen arvioi erän lopun hetkiä.

20. min: Suomelle kaksi rangaistusta, Urho Vaakanainen kampituksesta ja Anton Lundell väkivaltaisuudesta. Sveitsi pääsee pelaamaan kaksi minuuttia viidellä kolmea vastaan. Samalla erä päättyy. Kommentaattori Jesse Joensuu ei näe kummassakaan rangaistuksen aineksia.

20. min: Avauserän viimeinen minuutti. Sveitsillä hyökkäyspään aloitus Suomen pitkän jälkeen. Roman Josille saadaan pelattua vetopaikka, mutta ohi paukkuu. Sitten lähtee suomalainen jäähylle, mutta lähteekö peräti kaksi? Pian selviää.

19. min: Selostaja Jani Alkio nostaa esiin, miten Suomi on pystynyt viivelähdöillä ja kaikilla pelin rytmeillä syömään Sveitsin tempolätkän toistaiseksi tyystin pois.

18. min: Sveitsi selvittää toisenkin alivoiman. Suomella on toistaiseksi ollut enemmän kuin riittävästi paikkoja maalintekoon.

17. min: Konsta Helenius takoo suoraan syötöstä, mutta Moserin blokki pysäyttää. Jäähyä puoli minuuttia jäljellä.

16. min: Suomi toistamiseen ylivoimalle. Sveitsin jäähykuri ei tahdo pitää. Dean Kukanille kaksi minuuttia kampituksesta.

14. min: Anton Lundell vie Leijonat 1–0-johtoon, mutta maali hylätään korkeana mailana. Lundell ja Barkov häärivät maalin edessä ylivoiman päätteeksi ja Lundell takoo kiekon sisään yläriman päältä. Ratkaisu on selvä: ei maalia. Sveitsi on samalla täysilukuinen.

13. min: Suomen ylivoima on ollut turnauksen toiseksi parasta. Tehtyä maaleja kahdeksan. Joko helähtää?

12. min: Sveitsille ensimmäinen rangaistus ja Suomen vuoro pelata ylivoimaa. Kotijoukkueen Calvin Thürkauf rangaistujen aitioon estämisestä.

11. min: Sveitsin ylivoima kuivuu kokoon. Suomen alivoima toimii käytännössä moitteettomasti. Jäger ohjaa lopussa vaarallisesti, mutta Justus Annunen jatkaa varmoja otteitaan.

9. min: Suomelle ottelun ensimmäinen rangaistus. Aatu Räty saa kahden minuutin estämisjäähyn, kun Räty kamppaa Timo Meierin.

7. min: Anton Lundell takakarvaa erinomaisesti, kun Calvin Thürkauf on murtautua erittäin vaaralliseen maalipaikkaan. Hallissa vallitsee aiempaa varautuneempi ja rauhallisempi tunnelma. Sveitsiläisyleisö laulaa ajoittain, mutta aiempien otteluiden karnevaalitunnelma vielä antaa odottaa.

6. min: Suomen ykkösketju järjestää jälleen tilanteen Sveitsin päähän, mutta tulosta ei vielä tule. Anton Lundell laukoo seuraavaksi, Genoni kestää. Selvää on, että Leijonat hallitsee MM-finaalin alkua.

5. min: Olli Määttä tukee hyökkäystä erinomaisesti, jakaa Waltteri Merelälle, joka löytää Määtän uudelleen maalin edestä. Genoni torjuu jatkon. Ottelun avausmaali käy jo lähellä.

Leijonien ykkösketju aloitti finaalin vahvasti.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press

3. min: Sveitsin Simon Knak kääntyy maalin eteen ja yrittää rystyllä, mutta Annunen hoitaa varmasti.

2. min: Leijonat vaikuttaa valmiilta loppuotteluun. Lundell käy haistelemassa irtokiekkoa Genonin hanskan alta, mutta irtokarkkia ei heru.

1. min: Jääkiekon MM-finaali on käynnissä! Suomi aloittaa heti Rädyn ketjun vahvalla pyörityksellä. Ville Heinola laukoo viivasta, Sveitsin tähtivahti Genoni ei näe, mutta kiekko painuu yli.

Ottelun ennakointi:

Klo 21.16: Vielä muutama minuutti ja kiekko putoaa jäähän. Sveitsin hurja alku löi alkusarjassa Leijonat laudalta. Tänään lähdön on oltava täysin toisenlainen.

Klo 21.10: Huomioitavaa on, että Sveitsi ei ole tehnyt kahdessa viimeisessä MM-finaalissa maaliakaan. Joukkue ei ole toistaiseksi ollut kovimmilla hetkillä parhaimmillaan. Miten on tänään? Kääntyykö Zürichin huikaiseva tunnelma eduksi vai ylettömäksi paineeksi? Pian saadaan selvää.

Klo 21.08: Vielä reilut kymmenen minuuttia loppuottelun alkuun. Suomen on tänään huolehdittava erityisen hyvin Roman Josista, joka on ollut yksi turnauksen parhaista pelaajista. 35-vuotias puolustajatähti haluaa tänään hinnalla millä hyvänsä johtaa maansa maailmanmestaruuteen. Viisi maalia ja seitsemän syöttöä. Teholukema +15.

Klo 20.52: Finaalin päätuomareina viheltävät Sveitsin ja Norjan välisessä välierässä tuominneet ruotsalainen Tobias Björk ja saksalainen Andre Schrader. Linjamiehet tulevat puolestaan Kanadasta ja Ruotsista. Tuomarien tehtävä on erityisen haastava, sillä äänekäs kotiyleisö lyö takuulla oikeudenjakajille erityisen kovaa painetta.

Klo 20.44: Sveitsin joukkue saapuu lämmittelyyn ja Bryan Adamsin Summer Of '69 pauhaa. Adams jää kakkoseksi, kun kotiyleisö avaa palkeensa ja toivottaa omansa kaukaloon. Tässä saatiin nyt ensimmäinen maistiainen siitä, mitä Leijonat joutuu tässä myrkkypadassa tänään kokemaan, toimittaja Jere Hultin kirjoittaa Zürichin areenalta.

Klo 20.36: Kuten odottaa saattoi, Suomen kokoonpanossa ei minkäänlaisia muutoksia välierään nähden. Sveitsi saa puolestaan Ruotsi-ottelussa härskin polvitaklauksen esittäneen Timo Meierin takaisin yhden ottelun pelikiellon jälkeen.

Klo 20.34: Jälkimmäisessä MM-välierässä lyhyemmällä lepoajalla pelannut joukkue on voittanut viimeksi maailmanmestaruuden keväällä 2017. Tuolloin voittoa juhli Ruotsi. Nyt Suomen olisi pystyttävä samaan.

Klo 20.31: – Molemmat joukkueet ovat pelanneet vahvasti oman identiteettinsä kautta ja vieneet prosessejaan rauhallisesti eteenpäin, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen totesi ensiajatuksinaan edessä olevasta finaalista.

Klo 20.25: Leijonien paras pistemies turnauksessa on ollut kapteeni Aleksander Barkov. 11 ottelussa tehot 3+8 tehnyt Barkov on kisojen pistepörssissä sijalla kahdeksan. Kaksinkertaisen Stanley Cup -voittajan palkintokaapista löytyy entuudestaan MM-tasolta hopeamitali vuodelta 2016.

Klo 20.14: Kyseessä on Suomen MM-historian 14:s loppuottelu. Aiemmat ovat olleet järjestyksessään vuosina 1992, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2007, 2011, 2014, 2016, 2019, 2021 ja 2022. Sveitsille MM-finaalipaikka on viides. Aiemmat yritykset vuosina 2013, 2018, 2024, 2025 ja 2026 ovat päättyneet tappioihin. Osa erityisen pienellä marginaalilla.

Klo 20.00: Tervetuloa jännittävän illan pariin! Seuraavien tuntien aikana ratkeaa, voittaako Suomi neljän vuoden tauon jälkeen jääkiekon MM-kultaa vai saako Sveitsi useiden kitkerien tappioiden jälkeen kultansa – vieläpä kotiyleisön edessä.

