Hyundai-kuski Esapekka Lappi oli todella lähellä ulosajoa Viron MM-rallin 12. erikoiskokeella.
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Viron MM-ralli 16.–19.7.
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Lapin Hyundai-auton oikea takakulma oli lähteä käsistä ek:n puolivälissä. Ulosajo oli lähellä, minkä huomasi myös kartturi Enni Mälkönen, jonka kasvoille tuli kauhisteleva ilme.
– Siinä oli pieni slide (liuku), Mälkönen totesi maalissa Lapille.
– Auto aliohjasi, kun mutka tiukkeni. Menimme leveäksi. Tuota olen pelännyt koko ajan, että menetän pidon yhtäkkiä, ja nyt se tapahtui, Lappi totesi maalihaastattelussa.
Video Lapin tilanteesta ja Mälkösen kauhistuneesta ilmeestä jutun yllä.
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Vaisua kilpailua ajava Lappi hävisi reilun 23 kilometrin mittaisella pätkällä pohja-ajalle 22,3 sekuntia.