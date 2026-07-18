Sääennuste kesällä 2100 saattaa näyttää vaikkapa tältä.
MTV:n Sään pyörteissä -ohjelmassa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomeen tulevien vuosikymmenten aikana.
Tämä on uudelleenjulkaisu. Juttu on julkaistu alun perin 5.7.2025.
Heinäkuun 1. päivä vuonna 2100 ilmastonmuutos on todennäköisesti muokannut Euroopan säätä merkittävästi. Meteorologi Markus Mäntykannas esitteli yhden kuvitteellisen skenaarion, miltä sääennuste voisi tuolloin näyttää.
– Tässä olen yrittänyt korostaa kahta ääripäätä, jotka Euroopan säätilassa voidaan nähdä, Mäntykannas kertoo.
– Meillä on täällä yksi alue, jossa tulee viikkotolkulla kaatamalla vettä ja on viileää. Sitten on toinen laajempi alue, jossa varoitellaan maastopaloista ja lämpötilat ovat 30–40 asteen välillä.
Säätyyppi jämähtää
Näkemys selkeästä kahtiajaosta perustuu siihen, että tulevaisuudessa suursäätila saattaa ilmastonmuutoksen myötä jämähtää yhä pidemmäksi ajaksi paikalleen.
Samaan aikaan kun Saksassa lämpötila on sääkartassa vain +17, muun muassa Suomessa varoitellaan maastopaloista ja asteita on +32.
– Nämä korkeapaineetkin voivat olla vastaisuudessa yhä pitkäkestoisempia. Ne möllöttävät paikallaan todella pitkään.
Tukalan kuumat helleputket lisääntyvät siis Pohjois-Euroopassakin, mutta eivät vedä vertoja Välimeren alueen korvennushelteille.