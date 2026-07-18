Hankasalmella Pieksämäentiellä on sattunut liikenneonnettomuus, tiedottaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastustoiminta on edelleen käynnissä.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tieliikenneonnettomuudesta neljän aikaan päivällä lauantaina. Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joissa oli yhteensä kuusi henkilöä.
Onnettomuus sattui lähellä Kivisensuontien risteystä, tiedotteessa kerrotaan.
Kohteessa on neljä pelastuksen yksikköä, ensihoito ja poliisi. Pieksämäentie on kokonaan katkaistu liikenteeltä onnettomuuden takia.
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