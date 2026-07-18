Hyundain suomalaiskuski Esapekka Lappi on yhä ymmällään siitä, miksei hän pysty vastaamaan kärkikuljettajien vauhtiin.

Viron MM-ralli on sujunut Lapin osalta vaisusti. 11 ajetun erikoiskokeen jälkeen Lappi on vasta kahdeksantena yli puolitoista minuuttia rallia johtavan Sami Pajarin perässä.

Lappi on läpi alkuviikonlopun ollut ymmällään, miten erot kärkeen kasvavat erikoiskokeilla niin suuriksi. Sama tilanne oli myös lauantain aamupäivälenkillä.

– Aamupäivä on tosi vaikea ja toinen lenkki tuntuu hyvälle, mutta kello ei tykkää siltikään. Aamupäivän ymmärrän, koska tunne ei ole yhtään sellainen, että voisi puskea. Mutta nyt kun se on toisella lenkillä, että pystyy ajamaan uraa, pitoa on enempi ja tullaan aika rajoilla, eikä siltikään kello tykkää, Lappi hämmästelee.

– Se on itselle vaikea ymmärtää, että missä ihmeessä me jäädään? Ei tullut virheen virhettä ja jarrutukset osuivat paremmin. Tosi vaikea käsittää, mistä se ero tulee.

Lauantaina ajetaan vielä viisi erikoiskoetta.