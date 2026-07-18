Valitsijoiden mukaan presidentti on piirtäjän unelmakohde.
Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien kilta Skarpit on valinnut Vuoden 2025 "karikatyypiksi" tasavallan presidentin Alexander Stubbin.
Vuoden karikatyyppi -tunnustuksen kriteerinä on Skarpit-killan tiedotteen mukaa valita "suomalainen, mediassa vahvasti esillä ollut henkilö, joka on persoonaltaan ja ulkoiselta olemukseltaan mielenkiintoinen piirrettävä”.
Alexander Stubb täyttää perustelujen mukaan kriteerit mainiosti.
– Hän on piirtäjän unelmakohde. Leveä tavaramerkki, hymy, linjakkaat lasit ja urheilullinen olemus ovat visuaalisesti herkullisia elementtejä piirtäjille. Uusi rooli valtionpäämiehenä ja aktiivinen ulkopoliittinen arki tarjoavat satiirikoille runsain mitoin kiinnostavaa materiaalia, killan puheenjohtaja Juha Kalliolahti kommentoi tiedotteessa.
– Stubb tunnetaan myös henkilönä, joka suhtautuu julkisuuskuvaansa sopivalla itseironialla.
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Yli 50 karikatyyriä ja pilapiirrosta
Skarppien vuosinäyttelyssä on esillä kymmenkunta erilaista näkemystä Vuoden karikatyypistä. Perinteiden mukaisesti Vuoden karikatyyppi saa valita teoksista yhden omakseen.
Näyttelyvierailla on mahdollisuus äänestää omaa suosikkiteostaan.
Vuodesta 2010 lähtien annetun Vuoden karikatyyppi -tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Sofi Oksanen, Jutta Urpilainen, Timo Soini, Jörn Donner, Ismo Leikola, Jarkko Nieminen, , , ,, , , ja .