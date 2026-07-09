Carolina Hurricanesin mestarijoukkueen pelaajien, valmentajien ja taustahenkilöiden nimet on kaiverrettu Stanley Cupiin. Jääkiekon NHL:n mestaruuspokaalista paljastuu myös yllätys.
Jääkiekkoilijan suurin unelma on saada nimensä Stanley Cupiin. Tänä keväänä tuon kunnian suomalaisista saivat Carolina Hurricanes tehopelaaja Sebastian Aho ja kauden aikana vähemmälle vastuulle jäänyt hyökkääjä Jesperi Kotkaniemi.
Pelaajien ja valmentajien lisäksi Carolinan nimiluettelosta löytyy yllätyksiä. Seuraomistaja Tom Dundonin nimen perässä ovat nimittäin hänen vaimonsa Veruschkan ja heidän viiden lapsensa nimet.
Dundonin perheenjäsenillä ei ollut virallista roolia Hurricanesin mestarijoukkueessa, mutta nimet valtaavat Carolinan kaiverruksista kaksi ylintä riviä (kuva alla).
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Hurricanesin kaiverruksista tehdyissä sosiaalisen median julkaisuissa on hämmästelty Dundonien nimiä. Ratkaisua on pidetty röyhkeänä.