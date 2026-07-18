Norjalainen huippujuoksija Karsten Warholm voitti 400 metrin aitakisan näytöstyyliin Lontoon Timanttiliigassa lauantaina.
Warholm kipitti ajan 46,61. Se on kauden kärkitulos maailmassa sekä Lontoon Timanttiliigan kisaennätys.
Kisan kakkonen, Saksan Emil Agyekum jäi norjalaisesta 0,84 sekuntia. Aika 47,45 on uusi Saksan ennätys.
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Warholmin ME-aika vuodelta 2021 on 45,94.
Myös Tharp kisaennätykseen
Hiljattain miesten pika-aitojen ME-ajan 12,75 tehnyt Ja’Kobe Tharp voitti puolestaan aidatun ratasuoran kisan Lontoossa.
Tharpin aika oli 12,89, sekin kisäennätys (video alla).
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