Carolina Hurricanes juhlisti Stanley Cupin mestaruuttaan lauantaina Raleighissa.

Carolina juhlisti seurahistoriansa toista Stanley Cup -mestaruutta näyttävillä mestaruusparaatilla ja -juhlilla.

Joukkueen suomalaistähti Sebastian Aho otti kaiken ilon irti juhlista. Aho villitsi yleisöä pitämällä puheen faneille.

– En ollut valmistautunut tähän yhtään, joten kiitos paljon. Fanit, te olette olleet uskomattomia. Tämä kaupunki ja kaikki. Olen todella ylpeä, että olen osa tätä joukkuetta. Olen todella ylpeä, että me toimme viimein pokaalin teille, Aho totesi saaden yleisön mylvimään.

Puheensa jälkeen Aho käänsi valokeilan pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi valitun Jordan Staalin suuntaan käynnistämällä konkarihyökkääjälle omistetun laulun.

– Hän on täällä, hän tuolla, hän on v***u joka puolella. Jordan Staal! Jordan Staal, Aho lauloi saaden yleisön ja joukkuetoverinsa yhtymään lauluun.

Carolina-fanit eivät juhlahumun keskellä unohtaneet olla keljuilematta kaudella 2024-25 seuran riveissä piipahtaneelle Mikko Rantaselle.

Eräs fani jakoi X-tilillään kuvan, jossa Rantasen Carolina-fanipaita oli jätetty keskelle katua fanien tallottavaksi.

– Täällä on Rantasen pelipaita kadulla. Rakastan tätä fanikuntaa, fani kirjoittaa.