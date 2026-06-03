Jääkiekon NHL järjestää ensi vuoden tähdistöottelutapahtumassa uudenlaisen kolmella kolmea vastaan pelattavan maajoukkueturnauksen.

NHL tiedotti asiasta tiistaina. Tähdistöturnauksessa on mukana viisi joukkuetta: Kanada, Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi ja muun maailman ryhmä, jossa voi olla mukana myös venäläispelaajia.

Nämä joukkueet kohtaavat toisensa viiden minuutin mittaisissa otteluissa. Alkulohkon jälkeen kaksi parasta mittelevät 10 minuuttia kestävässä finaalissa. Mestari saa kahden miljoonan dollarin arvoisen palkintopotin.

NHL ja pelaajayhdistys NHLPA nimeävät jokaiseen joukkueeseen 30 ehdokasta, joista fanit äänestävät kahdeksan. NHL ja NHLPA valitsevat tämän jälkeen yhden maalivahdin, puolustajan ja hyökkääjän.

Kaikkiaan joukkueissa on 11 pelaajaa, kaksi maalivahtia ja yhdeksän kenttäpelaajaa.

Tähdistötapahtuma järjestetään ensi kaudella Islandersin kotihallissa New Yorkissa helmikuun alussa.