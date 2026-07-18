Sami Pajari taipui niukasti Oliver Solbergille Viron MM-rallin 11. erikoiskokeella.
Edellisellä erikoiskokeella Oliver Solberg katkaisi Pajarin yhdeksän erikoiskokeen pohja-aikaputken ja jatkoi nyt vahvassa vauhdissa.
Solberg päihitti Pajarin niukasti 0,2 sekunnilla. Kaksikon välinen ero rallin kärjessä on nyt 14,1 sekuntia Pajarin hyväksi.
Pajari ja Solberg ovat olleet lauantaina vahvassa vauhdissa, eikä kukaan muu ole oikein pystynyt vastaamaan heidän vauhtiinsa.
Esapekka Lappi oli erikoiskokeen 10:nneksi nopein jääden Solbergille 7,2 sekuntia.
EK11 Mustvee 2 (10,67 km)
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|5.19,9
|2.