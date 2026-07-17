Poliisi pyytää havaintoja Kokkolassa kadonneesta miehestä.
Pohjanmaan poliisilaitos kertoo tiedotteesaan, että kadonnut on vuonna 1995 syntynyt mies.
Hänet on nähty viimeksi tiistaina 14. heinäkuuta noin kello 1.00 Kokkolan McDonald’sissa. Mies on liikkunut vaaleansinisellä vuoden 2015 Hyundai i20 -henkilöautolla. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että auton rekisteritunnus on GLT-997.
Kadonneella oli yllään farkkushortsit sekä puna-valko-sininen flanellipaita, jonka hihat oli kääritty. Hänellä on tumma parta ja koko pää on ajeltu lyhyeksi.
Havainnot kadonneesta tai hänen käyttämästään ajoneuvosta voi ilmoittaa Pohjanmaan poliisin vihjepuhelimeen 0295 541 550 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.