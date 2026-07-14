David Beckham puolustaa vaimoaan somekommentointia vastaan.
Victoria ja David Beckham saapuivat katsomaan viikonloppuna jalkapallon MM-puolivälierää, jossa Englanti marssi mitalipeleihin kukistamalla Norjan jatkoajalla 2–1. Paikalla ottelua olivat jännittämässä myös Beckhamien lapset Romeo, 23, Cruz, 21 ja Harper, 15.
Kun Englannin joukkueen Jude Bellingham iski pallon maaliin jatkoajalla varmistaen maan voiton, yleisö villiintyi.
Somekansan huomio kiinnittyi kuitenkin Victoriaan. Muu yleisö näytti hurraavan maalille, mutta naisen ilme pysyi viileänä.