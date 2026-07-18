Espoossa kesäkuussa kadonnut 14-vuotias poika on yhä kateissa.
Helsingin pyysi viikko sitten lauantaina kansalaisten havaintoja Espoossa kesäkuun lopulla kadonneesta 14-vuotiaasta pojasta.
Poliisi kertoi tänään lauantaina pojan olevan edelleen kateissa.
Samalla poliisi julkaisi pojasta tuoreen kuvan, jossa hän on paremmin tunnistettavissa kuin aiemmin julkaistusta kuvasta.
Tuntomerkit:
Poika on 175 senttiä pitkä ja hänellä on puolipitkät hiukset.
Poliisi kertoo, että tyypillisesti kadonneella pojalle ovat olleet jalassaan mustat ja siniset Nike-merkkiset kengät, joissa on sininen Niken logo.
Poika on nähty viimeksi lauantaina 27. kesäkuuta Espoossa. Poliisin mukaan hän saattaa liikkua Saunalahden, Kauklahden tai Lippulaivan kauppakeskuksen alueilla.
Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta.
Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.
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