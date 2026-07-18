Keski-ikäinen mies on hukkunut Nokialla Pirkanmaalla.
Sisä-Suomen poliisin mukaan Emäskosken sillalta veteen joutunut mies hukkunut Nokialla tänään lauantaina aamulla. Silta kulkee Nokianvirran yli.
Mies oli STT:n tietojen mukaan osa nelihenkistä seuruetta, jonka muut jäsenet ilmoittivat veden varaan joutumisesta hätäkeskukseen.
Poliisi sai tehtävän puoli kuuden aikaan aamulla. Miehen löysi vedestä pelastuslaitos.
Poliisi ei halua ottaa kantaa siihen, kuinka mies mahdollisesti joutui veteen. Poliisi on aloittanut kuolemansyyntutkinnan.