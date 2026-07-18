– Tämä on todella raskasta. Olimme remontoimassa lastenhuonetta ja odotimme vauvan syntymää innokkaasti. Nyt kaikki on poissa, Lønne sanoi VG:n haastattelussa.
– On mahdotonta kuvailla sitä tunnetta, joka minulla oli viime yönä. Seisoin talon edessä ja katsoin ylös rinnettä. Näky oli hirvittävä. Tämä oli aikaisemmin todella viihtyisä paikka asua, mutta nyt sitä ei enää tunnista samaksi.
Lønne kertoo VG:lle havahtuneensa tapahtuneeseen palatessaan eilen kotiin Trøndelagista. Naapuri vahvisti viereisen rivitalorivin palavan.
Sen jälkeen Lønne soitti veljelleen, joka juoksi paikalle ja vahvisti heidän rivinsä syttyneen tuleen.
Perheellä on kolme kissaa.
– Tällaisessa tilanteessa voin tehdä vain sen, minkä voin. Materiaalisen omaisuuden voi hankkia uudelleen. Meillä on vakuutus. Nyt voin yrittää löytää eläimemme.
Kaksi kissoista on VG:n mukaan jo löytynyt, yksi yhä kateissa.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
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