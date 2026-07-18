Poliisi tutkii puukotusta alustavasti rikosnimikkeellä tappo.
Noin 80-vuotias nainen on kuollut väkivaltaisessa kohtauksessa Helsingin Kontulassa, kertoo Helsingin poliisi.
Helsingin poliisi tiedotti aiemmin, että sillä on käynnissä väkivaltarikokseen liittyvä tehtävä Kontulankaarella Kontulassa. Uusimpien tietojen mukaan väkivalta kohdistui noin 80-vuotiaaseen naiseen, joka menehtyi tapahtumapaikalle.
Poliisi otti tapahtumapaikalta paenneen epäillyn kiinni. Epäilty on yli 50-vuotias mies.
Poliisin alustavien tietojen mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, mutta poliisi jatkaa asian tutkintaa.
Poliisi sai tiedon väkivaltatilanteesta ensihoitajien kautta kello 11.25.
Väkivallanteko on tapahtunut julkisella paikalla ja useita poliisipartioita on ollut selvittämässä tilannetta.
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