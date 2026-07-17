Espanjalaisesta jalkapallotähdestä Lamine Yamalista lähti kahden vuoden takaisten EM-kisojen yhteydessä leviämään kuva, jossa hän on vauvana kylpyammeessa. Sunnuntaina hän kohtaa tuolloisen kylvettäjänsä Lionel Messin ensi kertaa nurmella.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

– Kyllä, tuo pullaposki on Lamine Yamal vuonna 2007, kun Barcelonan pelaajista ja lapsista otettiin kuvia hyväntekeväisyyskalenteria varten, ja Lionel Messi pääsi kylvettämään muutaman kuukauden ikäistä Yamalia, MTV Uutisten toimittaja kuvailee yllä olevalla videolla.