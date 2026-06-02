MM-kultaa juhlineen Leijonien joukkueen paluu majapaikkaansa Zürichin lähistöllä on päätynyt videona sveitsiläisen Blick-lehden sivustolle.
Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden kaatamalla sunnuntai-illan finaalissa isäntämaa Sveitsin jatkoerämaalilla 1–0.
Leijonat palasi jo maanantai iltapäivänä kotimaahan, mutta välissä joukkue ehti juhlia mestaruutta Zürichin yössä.
Yksi Blick-lehteen yhteyttä ottanut lukija ei ollut tyytyväinen suomalaisryhmän herätettyä hänet neljältä aamuyöstä Opfikonin kaupungissa Zürichin lentokentän tuntumassa.
– Minulla oli tärkeä koe seuraavana päivänä. Menin sänkyyn ennen finaalia enkä nähnyt sen lopputulosta. Siksi luulin aluksi, että Sveitsin fanit oli riemuitsemassa, lukija kertoi.
Nainen soitti lopulta poliisit paikalle, minkä jälkeen hänelle selvisi, että meteli lähti Suomen kultaa voittaneesta kiekkojoukkueesta.
Tilanteesta kuvatulla videolla joukko pelipaitoihin ja mestaruuslippiksiin pukeutuneita miehiä seisoskelee pihalla. Pyörillä vedettävästä kaiuttimesta soi Petri Nygårdin kappale Pillumagneetti. Videolta on tunnistettavissa useita Suomen pelaajia.