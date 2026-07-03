Norjan supertähti Erling Haaland on ottanut jalkapallon MM-kisahuumasta kaiken ilon irti niin kentällä kuin sosiaalisessa mediassakin.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Haaland ja Norja pelaavat erinomaista MM-turnausta. Norjalaisjätti on takonut kisoissa jo viisi maalia ja Norjakin on edennyt neljännesvälieriin.

Kisojen aikana Haaland on ollut erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hän on jakanut muun muassa Snapchatissa tunnelmia kulissien takaa ja Instagramissa hän on jakanut jalkapallofanien tekemiä meemikuvia tilinsä Tarinat-osiossa.