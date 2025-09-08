Ethän toimi näin pysäköintivirhemaksun saatuasi? Helsingin pysäköinninvalvonta muistuttaa seurauksista

Jos pysäköintivirhemaksu odottelee tuulilasissa, voi ensimmäinen ajatus olla päästä lappusesta eroon. Tätä ajatuksenjuoksua ei kannata seurata.

Helsingin pysäköinninvalvonta kertoo Instagram-julkaisussaan, että pysäköinninvalvojat ovat viime aikoina havainneet aiempaa enemmän maahan heitettyjä pysäköintivirhemaksuja.

Vaikka ilkivallan mahdollisuutta ei voi poissulkea, pysäköinninvalvonnasta muistutetaan kuitenkin pysäköinvirhemaksulappusen pois heittämisen seurauksista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Pysäköinvirhemaksulla on 30 päivän maksuaika, ja maksu on ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä.

– Mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemiseen on myös 30 päivää aikaa. 30 päivän määräajan umpeuduttua, auton omistajalle lähetetään maksumuistutus ja pysäköintivirhemaksuun lisätään 14 euron korotus, julkaisussa kerrotaan.

Uuden laskun jälkeen uusi muistutus lähetetään jälleen 30 päivän määräajan kuluttua. Jos alkuperäistä pysäköintivirhemaksua ja korotuslaskua ei maksa, nämä ulosmitataan.

– Vaikka pysäköintivirhemaksun saaminen saattaa harmittaa, ja "sakkolappu" heitetään maahan, näihin muistutuslaskuihin kannattaa viimeistään reagoida.

Katso myös: Mikä on ollut ikimuistoisin selitys väärästä pysäköinnistä?

4:58 Pysäköinninvalvoja kertoo, mikä on ollut ikimuistoisin selitys virheellisestä pysäköinnistä.

Lähde: Helsingin pysäköinninvalvonta