Ethän toimi näin pysäköintivirhemaksun saatuasi? Helsingin pysäköinninvalvonta muistuttaa seurauksista

aop parkkisakko pysäköintivirhemaksu valvontamaksu pysäköinti pysäköinninvalvonta
Pysäköintivirhemaksun maksamisesta kannattaa huolehtia.All Over Press
Julkaistu 08.09.2025 09:07

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Jos pysäköintivirhemaksu odottelee tuulilasissa, voi ensimmäinen ajatus olla päästä lappusesta eroon. Tätä ajatuksenjuoksua ei kannata seurata.

Helsingin pysäköinninvalvonta kertoo Instagram-julkaisussaan, että pysäköinninvalvojat ovat viime aikoina havainneet aiempaa enemmän maahan heitettyjä pysäköintivirhemaksuja.

Vaikka ilkivallan mahdollisuutta ei voi poissulkea, pysäköinninvalvonnasta muistutetaan kuitenkin pysäköinvirhemaksulappusen pois heittämisen seurauksista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Pysäköinvirhemaksulla on 30 päivän maksuaika, ja maksu on ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä.

Lue myös: Miten pysäköintialueelle kannattaa pysäköidä? Monella virheellinen käsitys valkoisista viivoista

Mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemiseen on myös 30 päivää aikaa. 30 päivän määräajan umpeuduttua, auton omistajalle lähetetään maksumuistutus ja pysäköintivirhemaksuun lisätään 14 euron korotus, julkaisussa kerrotaan.

Uuden laskun jälkeen uusi muistutus lähetetään jälleen 30 päivän määräajan kuluttua. Jos alkuperäistä pysäköintivirhemaksua ja korotuslaskua ei maksa, nämä ulosmitataan. 

Vaikka pysäköintivirhemaksun saaminen saattaa harmittaa, ja "sakkolappu" heitetään maahan, näihin muistutuslaskuihin kannattaa viimeistään reagoida. 

Katso myös: Mikä on ollut ikimuistoisin selitys väärästä pysäköinnistä? 

4:58imgPysäköinninvalvoja kertoo, mikä on ollut ikimuistoisin selitys virheellisestä pysäköinnistä.

Lue kaikki uusimmat autoiluun liittyvät uutiset!

Lähde: Helsingin pysäköinninvalvonta

Lisää aiheesta:

Jos maksat pysäköinnin sovelluksella, muista tämä – "Viime aikoina tullut paljon oikaisuvaatimuksia"Poistitko auton liikennekäytöstä? Muista tärkeä seikka: "Ajoneuvolle voi kerääntyä pysäköintivirhemaksuja"Ethän toimi näin, kun näet lapun tuulilasissa? Seuraukset voivat olla vakavat: "Ymmärrämme, että harmittaa"Parkkisakon sijaan tuulilasissa voi odottaa toisenlainen lappu: "Ei tarkoita, että et olisi pysäköinyt väärin"Kuski yritti luistaa parkkisakosta siirtokikalla HelsingissäTämä voi käydä sinunkin autollesi, jos jätät parkkisakkoja maksamatta – huonoja uutisia myös "sunnuntaistrategiaan" luottaville
PysäköinninvalvontaPysäköintiHelsinkiAutotLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Pysäköinninvalvonta