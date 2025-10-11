Eri kaupunkien pysäköinninvalvontakäytännöissä on kirjavuutta – lopputuloksen kannalta tällä ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Saako auton pysäköidä tien varteen tai liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle, jos se on poistettu liikennekäytöstä?

Vastaus: Ajoneuvon poistaminen väliaikaisesti liikennekäytöstä säästää kustannuksia ajoneuvoveron katkeamisen ja vakuutusmaksujen alenemisen takia. Tällaisen ajoneuvon säilyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa päänvaivaa.

Olin yhteydessä useamman kaupungin pysäköinninvalvontaan ja selvitin heidän tulkintojaan siitä, saako liikennekäytöstä poistettua autoa säilyttää seisontajakson ajan esimerkiksi tien varressa tai liikennemerkillä osoitetulla pysäköintipaikalla.

Vaihtelevia käytäntöjä

Saamieni vastausten perusteella ainakin Tampereella, Lappeenrannassa ja Oulussa linja on tiukka eli liikennekäytöstä poistetulle autolle kirjoitetaan pysäköintivirhemaksu.

Turussa, Espoossa, Vantaalla, Helsingissä, Kotkassa ja Vaasassa tulkintatapa puolestaan on väljempi. Valtaosassa näistä kaupungeista edellytetään liikennekäytöstäpoiston lisäksi myös jotain muuta ajoneuvorekisterin rajoitustietoa, kuten katsastamattomuutta, vakuuttamattomuutta, verojen maksun laiminlyöntiä tai sellaisia ulkoisia seikkoja ajoneuvossa, joista on pääteltävissä, että sitä ei käytetä tosiasiallisesti liikenteessä.

Kotkan pysäköinninvalvonnasta puolestaan ilmoitettiin, että he eivät tarkasta ajoneuvon tietoja lainkaan.

Helsingistä muistutettiin lisäksi, että asukas- ja yrityspysäköintitunnusten voimassaolo katkeaa liikennekäytöstä poiston myötä, minkä huomiotta jättämisestä seuraa pysäköintivirhemaksu.

Osasta kaupunkeja ei saatu vastausta tai vastaukset olivat sen verran ympäripyöreitä, että todellinen toimintatapa ei käynyt selkeästi ilmi.

Mahdolliset vahinkotilanteet

Pysäköinninvalvontakäytännön lisäksi on huomioitava, onko liikennekäytöstä poistetun auton pysäköimiselle tien varteen tai liikennemerkillä osoitetulle pysäköintialueelle vakuutus- tai veroteknisiä esteitä esimerkiksi ajoneuvoveron osalta. Aina on mahdollista, että esimerkiksi mäkeen pysäköity liikennekäytöstä poistettu auto lähtee syystä tai toisesta valumaan ja osuu johonkin tai pyöräilijä törmää tien varteen pysäköityyn liikennekäytöstä poistettuun autoon.

Tiedustelin Traficomista, katsotaanko noissa edellä mainitsemissani esimerkkitilanteissa, että autoa on käytetty liikenteeseen, vaikka se on ollut liikennekäytöstä poistettuna. Traficomin mukaan viranomaiset arvioivat tapauskohtaisesti, milloin ajoneuvoa on käytetty liikenteessä liikennekäytöstä poistettuna. Mainituissa esimerkkitapauksissa on mahdollista, että ajoneuvon katsotaan olleen liikennekäytössä tavalla, jonka vuoksi maksuunpannaan lisä- ja jälkiveroa.

Esitin samat esimerkkitapaukset myös yksittäiselle vakuutusyhtiölle, jonka mukaan liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei saa säilyttää yleisellä tiellä tai muulla yleisellä alueella. Eri vakuutusyhtiöiden ehdoissa ja tulkinnoissa saattaa toki olla eroja.

Näin ollen liikennekäytöstä poistettua autoa ei pidä missään pysäköidä tien varteen tai liikennemerkillä osoitetulle pysäköintialueelle. Vaikka kyseisen kaupungin pysäköinnintarkastajat eivät asiaan puuttuisi, ovat veroseuraamukset tai korotetut vakuutusmaksut mahdollisia.

Katso myös: Mikä on ollut ikimuistoisin selitys väärästä pysäköinnistä?

4:58 Pysäköinninvalvoja kertoo, mikä on ollut ikimuistoisin selitys virheellisestä pysäköinnistä.

MTV