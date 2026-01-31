Helsingin Yrjönkadun uimahallin remontti on vihdoin valmis. MTV pääsi kurkistamaan Suomen vanhimman uimahallin sisälle.

Miltei satavuotias Helsingin Yrjönkadun uimahalli avaa maanantaina ensimmäistä kertaa ovensa mittavan remontin jälkeen. Uimahallin peruskorjaus aloitettiin vuonna 2024 ja nyt se on vihdoin valmis jälleen innokkaille uimareille.

Arvokkaan rakennuksen korjauksessa on pyritty kunnioittamaan uimahallin uniikkia estetiikkaa. Mitään radikaaleja muutoksia ei ole tehty ja rakennuksen näyttävät keraamiset yksityiskohdatkin ovat yhä tallella, johtava arkkitehti ja projektinjohtaja vakuuttavat.

– Ei huolta!

Uimavalvojien koppi on vaihtanut paikkaa, märkätiloissa on pinnat uusittu, lauteet on uusittu, projektinjohtaja Katri Olli Helsingin kaupungilta luettelee.

– Tämä on taidokas näyte insinööritaiteesta. Voi nauttia estetiikasta ja harrastaa uintia samalla, johtava arkkitehti Mia Kuokkanen kehuu.

Yrjönkadun uimahalli on erityisen tunnettu naku-uinneistaan. Uimahallin tiimiesimies kertoo, että tämä on myös jatkossa mahdollista.

– Tästä perinteestä pidetään kiinni. Jatkossakin voi halutessaan uida nakuna tai uima-asulla, Kara Koskinen kertoo.

Koskinen arvioi, että seuraavaa remonttia voidaan toivon mukaan odottaa reilun 30 vuoden päästä.

Katso yläpuolelta löytyvältä videolta, miltä legendaarinen uimahalli näyttää avajaisten kynnyksellä.