Helsinkiläisravintola Savoyn keittiössä työskentelee todellinen alan legenda. Kokki Tapani Helin jatkaa työuraansa yli 45 vuoden kokemuksella – ja vielä eläkkeelläkin.

Vaatimaton ja samalla lähes korvaamaton. Näillä sanoilla voisi kuvailla Tapani Heliniä, joka on työskennellyt kokkina yli 45 vuotta. Näistä vuosista valtaosa, lähes 30, on kulunut helsinkiläisen huippuravintola Savoyn keittiössä.

Monet alan huippunimet ovat käyneet jossain vaiheessa uraansa Helinin opissa. Muun muassa kokki Henri Alén ylisti Helinin ammattitaitoa syyskuussa 2025 tekemässään somejulkaisussa.

– Kansallisaarre. Näinä aikoina, kun visionäärit ovat hip ja hop, unohtuu välillä ne tärkeimmät: tekijät. Tapsa on opettanut paistamista ja keittämistä monelle nykyiselle kovalle kokille, Alén muun muassa kirjoitti.

"Pidämme hänestä kiinni kynsin ja hampain"

Tapani Helin aloitti aikoinaan uransa Savoyssa kalakokkina ja on vuosien varrella vastannut pääraaka-aineista.

– Aloitin kalakokkina, en tullut tiskaamaan, vaan heti keittiöön, Helin muistelee Huomenta Suomessa.

Savoyn chef patron, keittiömestari Helena Puolakka kuvailee Heliniä elämää suuremmaksi hahmoksi, jonka kokemus, osaaminen ja rauhallisuus ovat korvaamattomia keittiötiimille. Helin on tunnettu erityisesti klassisten keittiötaitojen opettamisesta nuoremmille.

– Hän on kansallisaarre, ja pidämme hänestä kiinni kynsin ja hampain, että jos hän vielä tekisi muutamia vuoroja, vaikka eläkeikä tulikin täyteen. Ei hän halua lopettaa vielä, Puolakka iloitsee.

– Tämähän on hyvää vastapainoa vapaa-ajalle ehdottomasti, Helin lisää.

Kokki elää kiitoksella

Helin on saanut urallaan arvostettuja tunnustuksia. Tammikuussa 2026 hän muun muassa pokkasi palkinnon ravintola-alan Oscar-gaalaksikin kutsutussa Pro-gaalassa.

– Kokki elää kiitoksella, Helin kiteyttää.

Savoyn keittiössä klassikot elävät vahvasti niin ruokalistalla kuin yleisessä ilmapiirissäkin. Helinin mukaan ravintolan menestys perustuu pitkän linjan osaajiin ja vahvaan tiimihenkeen.

– Savoyn hyvyys, tiimi ja yhteishenki pitivät minut täällä, Helin summaa.

Katso yllä olevalta videolta Tapani Helinin ja Helena Puolakan haastattelu.