Jalkapalloseura FC Barcelonan puheenjohtaja Joan Laporta uusi jäsenäänestyksessä paikkansa vuoteen 2031 asti, mutta saksalainen maalivahti Marc-André ter Stegen ei saanut äänestää, uutisoi muun muassa Der Spiegel.
Media oli kutsuttu seuraamaan FC Barcelonan puheenjohtajavaalia, mutta Marc-André ter Stegen käännytettiin uurnalta pois. Vaalitoimitsijoiden mukaan saksalaisen nimeä ei löydetty äänestäjäluettelosta.
Barcelonan edustusjoukkueen pelaajista tulee osana sopimustaan automaattisesti seuran jäseniä. Ter Stegenin sopimus Barcelonan kanssa on voimassa vuoteen 2028 asti, mutta hän siirtyi talvella lainasopimuksella Gironaan.
Joan Laporta sai runsaat 68 prosenttia annetuista äänistä. Puheenjohtavaaliin osallistui noin 42 prosenttia äänioikeutetuista seuran jäsenistä.