Stubb on vierailulla Lontoossa, missä hän on tavannut johtajia ja akateemisen maailman edustajia.

Lontoossa työvierailulla oleva tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ovat tavanneet kuningas Charlesin.

Kuningas Charles ja Stubbit tutustuivat suomalaisiin puupohjaisiin innovaatioihin Uusi puu -näyttelyssä Lontoon The Garrison Chapelissa.

New Wood: Building a Bio-Based Future -näyttely esittelee suomalaisia puupohjaisia innovaatioita, jotka tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille. Suomalaisia puupohjaisia keksintöjä voidaan käyttää esimerkiksi pakkauksissa, tekstiileissä ja jopa kylpyammeissa.

Lontoossa paikalla maailman nimekkäitä

Työvierailunsa aikana Stubb on tavannut myös muita nimekkäitä hahmoja, kuten niin ikään Lontoossa vierailulla olevan Kanadan pääministerin Mark Carneyn.

Lontoossa on parhaillaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Stubb on tänään vieraillut myös muun muassa Chatham Housessa eli Royal Institute of International Affairs -ajatushautomossa, jossa hän puhui eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä.

Eilen maanantaina Stubb luennoi London School of Economics and Political Science -yliopistossa. Stubbin luennon aiheena oli uuden maailmanjärjestyksen tasapainottaminen pirstaloitumisen aikakaudella. Presidentti myös keskusteli opiskelijoiden kanssa.