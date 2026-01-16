Jalkapallon miesten Suomen mestari Kuopion Palloseura kohtaa Konferenssiliigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella puolalaisen Lech Poznanin.
Kierroksen otteluparit arvottiin perjantaina Sveitsin Nyonissa.
KuPS sijoittui Konferenssiliigan liigavaiheessa sijalle 21, Lech Poznan oli 11:s.
KuPS on ensimmäinen suomalaisjoukkue, joka on edennyt jalkapallon eurokilpailun liigavaiheesta pudotuspeleihin. Kuopiolaisryhmä on uudistunut menestyksekkään viime vuoden jälkeen rajusti, sillä Miika Nuutinen on korvannut päävalmentajana Jarkko Wissin ja useat avainpelaajat ovat siirtyneet Kuopiosta uusiin haasteisiin.
Lech Poznan on Puolan liigassa kahdeksantena. Suomen maajoukkueesta tuttu Daniel Håkans edustaa seuraa, mutta laitahyökkääjä on kärsinyt jo pitkään loukkaantumisesta. Håkans on pelannut Lechin paidassa viimeksi toukokuussa.
Konferenssiliigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelut pelataan 19. ja 26. helmikuuta. Otteluparien voittajat etenevät kisassa neljännesvälieriin eli 16 parhaan joukkoon.