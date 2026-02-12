Suomen miesten jalkapallomaajoukkue arvottiin torstaina samaan Kansojen liigan lohkoon Valko-Venäjän kanssa.
Huuhkajien C-liigan lohkoon arvottiin lisäksi Albania ja San Marino.
Valko-Venäjä on Venäjän liittolaisena ollut pitkään suljettuna kansainvälisestä urheilusta Ukrainassa käynnissä olevan hyökkäyssodan takia. Viime MM-karsinnat maa pelasi Unkarissa tyhjille katsomoille.
– Palloliitto ja Suomen joukkue ovat edelleen äärimmäisen pettyneitä siihen, että Valko-Venäjä on mukana kilpailussa, Palloliitto kertoo tiedotteessaan.
– Palloliiton hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan 16. maaliskuuta kysymystä Valko-Venäjää vastaan pelattavan kotiottelun pelipaikasta. Asiassa kuullaan myös pelaajia, kannattajia ja muita keskeisiä sidosryhmiä.
Syyskuussa käynnistyvässä Kansojen liigassa lohkovoittajat nousevat suoraan ylemmälle liigatasolle. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. Lohkonelosista kaksi putoaa D-liigaan, kaksi karsii paikastaan D-liigan lohkokakkosten kanssa.