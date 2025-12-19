Historiallisesti jatkopeleihin Konferenssiliigassa edennyt Kuopion Palloseura kohtaa seuraavaksi joko puolalaisen Lech Poznanin tai turkkilaisen Samsunsporin.
Konferenssiliigan jatkopeliparit arvotaan 16. tammikuuta Sveitsin Nyomissa. KuPSin osalta ensimmäisen pudotuspelikierroksen vastustaja valikoituu Lech Poznanin ja Samsunsporin väliltä.
Ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelut pelataan 19. ja 26. helmikuuta.
Torstainen 2–2-tasapeli Crystal Palacea vastaan lihotti mukavasti KuPSin lompakkoa, sillä joukkue kuittaisi torstaisen suorituksensa ansiosta peräti 781 000 euroa palkintorahaa.
Paikka jatkopeleissä tuo KuPSille 200 000 euroa. Lisäksi Crystal Palacea vastaan pelattu tasapeli tuo KuPSille 133 000 euroa – jo neljännen kerran liigavaiheen aikana.
Liigavaiheen sija 21 puolestaan tuo kuopiolaisille 448 000 euroa.
Kaiken kaikkiaan KuPS on saanut Konferenssiliigan liigavaiheesta nyt kaikkine palkintorahoineen 4,75 miljoonaa euroa. Siihen kun lisätään vielä eurokarsinnoista saadut palkintorahat, nousee kokonaispotti yli viiteen miljoonaan euroon.