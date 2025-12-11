Kolme ihmistä joutui sairaalaan jalkapalloseura Rayo Vallecanon kannattajiin kohdistuneessa hyökkäyksessä Puolassa.

Rayo Vallecanon fanit olivat matkalla torstaina pelattavaan jalkapallon Konferenssiliigan vierasotteluun Jagielloniaa vastaan.

Viranomaisten mukaan noin 50 henkilöä ilmestyi läheisestä metsästä, ja seurauksena oli yhteenotto. Osa hyökkääjistä oli naamioitunut.

– Poliisin saapumisen ansiosta tilanne ei eskaloitunut. Ambulanssihenkilöstö hoiti loukkaantuneita, ja kolme ihmistä kuljetettiin sairaalaan, Puolan Masovian alueen poliisi kertoi X:ssä.

Toistaiseksi seitsemän henkilöä on pidätetty välikohtauksen takia. Poliisi ei täsmentänyt, keitä hyökkäyksen kohteeksi joutuneet ovat, mutta paikalliset tiedotusvälineet uutisoivat heidän olevan espanjalaisseura Rayon kannattajia.

PSG:n pelaajabussia puolestaan kivitettiin Espanjan Bilbaossa, jossa pariisilaisjätti pelasi keskiviikkona Mestarien liigan ottelun Athleticia vastaan. AFP:n lähteen mukaan bussi oli tyhjillään.

Espanjalaismedia uutisoi, että kaksi henkilöä on pidätetty tapauksen takia.