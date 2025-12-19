Jalkapallon miesten Konferenssiliigassa Kuopion Palloseura taisteli 2–2-tasapelin lontoolaisesta Crystal Palacesta ja lunasti paikan 24 parhaan joukossa.
Veikkausliigan mukaan KuPS on ensimmäinen suomalaisjoukkue, joka on päässyt liigavaiheesta jatkoon eurokentillä.
– Historiaa! Kuopion Palloseura etenee Konferenssiliigan playoffpeleihin – ensimmäisenä suomalaisena seurana, KuPS suitsutti viestipalvelu X:ssä.
Crystal Palace ehti karata jo ottelun alussa 1–0-johtoon, kun Christantus Uche heilutti verkkoa viidennellä peliminuutilla.
KuPS kampesi lopulta lontoolaisisäntiensä rinnalle Piotr Parzyszekin maalilla 50. peliminuutilla. Ibrahim Cisse vei kuopiolaisseuran johtoon vain kolmisen minuuttia myöhemmin.
Taistelua hankaloitti Clinton Antwin 73. minuutilla saama punainen kortti, jonka johdosta KuPS joutui pelaamaan ottelun loppuun vajaalla miehityksellä.
Crystal Palace pääsi hyötymään tästä suomalaisittain epäonnisesta tilanteesta, ja vain kolmisen minuuttia kortin heilauttamisen jälkeen Justin Devenny puski isännille tasoitusmaalin.
Tasapelin myötä KuPSin onnistui kuitenkin torpata Crystal Palacelta suora paikka neljännesvälierissä. Sen sijaan lontoolaisseura liittyy kuopiolaisten seuraksi seuraavalle kierrokselle.