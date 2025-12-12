Tampereella nähtiin myöhään torstai-iltana maaliton tasapeli, kun Kuopion Palloseura kohtasi Tammelan stadionilla sveitsiläisen Lausannen. Lukemiin 0–0 päättynyt ottelu oli KuPSin viimeinen kotiottelu liigavaiheessa.
KuPS luonnehti torstain ottelua väkeväksi taisteluksi. Joukkue kommentoi tulosta viestipalvelu X:ssä ottelun jälkeen.
– Kauden viimeinen peli ja huipennus viikon päästä - jatkohaaveet ovat edelleen elossa!
Seuraavaksi KuPS kohtaa ensi viikon torstaina Lontoossa Englannin Valioliigan seuran Crystal Palacen. Tuosta pelistä KuPS tarvitsee pisteitä, todennäköisesti voiton, jotta jatkopaikka irtoaisi.
Kuusi pistettä kerännyt KuPS on Konferenssiliigassa 25:ntenä, kun 24 joukkuetta pääsee kevätpuolella pelattaviin pudotuspeleihin.