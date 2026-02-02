Real Madridin Jude Bellingham joutuu sivuun pelikentiltä arviolta kuukaudeksi takareisivamman vuoksi.
Real Madrid vahvisti Bellinghamin loukkaantumisen Espanjan liigassa Rayo Vallecanosta ottamansa 2–1-voiton jälkeen sunnuntaina. Real ei kertonut arviota englantilaistähden poissaolon kestosta, mutta arvostettu espanjalaistoimittaja Jose Luis Sanchez uutisoi sen olevan noin kuukauden mittainen.
22-vuotias keskikenttäpelaaja joutui vamman takia pois kentältä jo yhdeksän minuutin kohdalla. Bellingham loukkasi vasenta takareittään yrittäessään tavoitella pitkää syöttöä. Hän pystyi kävelemään kentältä omin avuin, mutta selvästi järkyttyneenä.
Loukkaantuminen tuli hankalaan paikkaan Real Madridille, joka on La Ligassa toisena vain pisteen päässä Barcelonasta. Lisäksi sillä on edessä tiukka otteluaikataulu ilman Bellinghamia. Ensimmäinen ottelu on vieraspeli Valenciaa vastaan ensi sunnuntaina.
Lue myös: Suomalaispelaajalle huippusiirto Espanjaan
Bellingham joutuu myös todennäköisesti olemaan sivussa Mestarien liigan kaksiosaisen pudotuspelikarsinnan portugalilaista Benficaa vastaan myöhemmin tässä kuussa.