Kun Sofia sai vammaisen lapsen, hän tajusi, ettei tiedä vammaisuudesta mitään: "Outoa, että aikuinen ihminen voi olla niin pihalla"

Leinosen lievä cp-vamma ei näy ulospäin. Arjessa eteen tuleekin tilanteita, joissa hän joutuu tulemaan ulos "vammakaapista". Vallalla on oletus siitä, että kaikki ovat vammattomia: kaikilla on kaksi toimivaa kättä tai jalkaa, ja kaikki osaavat puhua.

– [Joudun] sanomaan ympärillä oleville ihmisille, että hei, mulla on tällainen tilanne, tarvitsisin jotain apua tai en pysty tähän asiaan, Leinonen kuvailee.

Yleinen ajatus Tawastin mukaan on, että vammaisuuden taustalla on tarina tai tragedia, jota muiden on oikeus udella. Siksi ventovieraalta saatetaan kysyä vaikkapa "mikset pysty kävelemään, nuori ihminen".