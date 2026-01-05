Vessakäynnit korvattiin vaipan vaihtamisella.

Ihmisarvoisen elämän edellyttämän välttämättömän huolenpidon toteutumista on loukattu, kun kantelijaa ei liki vuoden ajan avustettu wc-käynneissä iltaisin.

Näin toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisussaan. Kyseessä on yksityinen toimija.

Sakslin painottaa, että vessakäynnin korvaaminen jatkuvasti vaipan vaihtamisella ei ole ihmisarvoista kohtelua, kun henkilö vielä kykenee autettuna käymään wc:ssä.

Sakslinin mukaan kukaan ei ole ollut kokonaisvastuussa siitä, että iäkäs vammainen saa tarpeensa mukaiset palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut.

Oikeusasiamies painottaa, ettei sitä, että wc-käynneissä ei avusteta lainkaan iltaisin, voi hyväksyttävästi perustella sillä, että ostopalveluista vastaava henkilö arvioi, ettei asiakas halua lainkaan apua, jos hän on tyytymätön ostopalvelun laatuun.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit: joonas.lepisto@mtv.fi

Palvelun toteuttamatta jättämistä ei voi myöskään hyväksyttävästi perustella sillä, että kantelijan olisi pitänyt suostua inkontinenssisuojien vaihtamiseen iltaisin työntekijöiden esittämässä aikataulussa.

AOA korostaa, että ihmisarvoiseen elämään kuuluu se, että asukkaita avustetaan wc:hen, vaikka heillä olisi käytössään inkontinenssisuoja. Vessakäynneissä avustaminen ylläpitää iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja on osa hyvää hoitoa ja huolenpitoa.

