Lapsiperheiden ongelmat ovat usein otsikoissa, mutta tuore tutkimus yllättää positiivisuudellaan.

Usein puhutaan ongelmista, mutta 86,5 prosenttia vanhemmista on tyytyväisiä vauva-arkeensa, selviää Ensi- ja turvakotien liiton tuoreesta tutkimuksesta.

Iloa tuottavat sen mukaan muun muassa onnistumisen kokemukset vanhempana.

Jaksamista taas tukee muun muassa nopeasti saatu apu.

Ensi- ja turvakotien liiton erityisasiantuntija Tanja Henttonen kertoo tulosten ilahduttavan.

– Haasteista puhutaan enemmän ja me ehkä toivomme, että vauvamyönteisyys nyt leviäisi. Prosenttejakin enemmän ilahdutti se, kun me kysyimme, mikä tuottaa iloa vauva-aikaan, niin se oli se vauva itse.

– Vuorovaikutus hänen kanssaan ja hymyt ja hänen kasvunsa ja kehityksensä seuraaminen, Henttonen listaa Huomenta Suomessa.