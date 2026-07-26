Mötley Crüen Tommy Lee ja Nikki Sixx päätyivät epätoivoiseen tekoon tavoitellessaan heroiinin kaltaista vaikutusta.

Mötley Crüe -yhtyeen rumpali Tommy Lee avautuu podcast-haastattelussa päihdeaddiktionsa synkästä hetkestä. Hän muistelee Armchair Expert with Dax Shepard -podcastissa erästä iltaa, jolloin hän ja hänen Mötley Crüe -bänditoverinsa, basisti Nikki Sixx olivat käyttäneet "helvetin paljon" heroiinia.

– Se (heroiini) loppui. Kello oli ehkä kolme tai neljä aamulla, ja me ajattelimme "Voi vittu, mitä me nyt teemme?", Lee muistelee.

Lee kertoo, että hän ja Sixx päätyivät piikittämään suoniinsa viskiä toiveenaan saada aikaan heroiinin kaltainen vaikutus.

– Siinä hetkessä ajattelin, että okei, voisimmehan me juoda tämän, mutta me piikitämme tätä, tämä on helvetin väärin, ja joku tulee kuolemaan, hän kertaa.

Mötley Crüe vuonna 1986.All Over Press