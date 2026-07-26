Strippari Jani käyttää penispumppua aina ennen tanssiesitystä.

Miesstripparina 13 vuoden ajan työskennellyt Jani eli "Jason" ei mene lavalle valmistautumatta.

Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa nähtävä Jani pumppaa peniksensä ennen jokaista keikkaa, jotta se näyttäisi lavalla mahdollisimman isolta.

– Iso näyttää hyvältä aina. Ja naiset innostuvat, Jani toteaa.

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"En tekisi"

Kun penis on pumpattu juhlakuntoon, Jani laittaa kaksi penisrengasta paikoilleen, jotta penis pysyy kovana koko tanssin ajan. Ilman tätä rutiinia Jani ei lavalle menisi.

– Se on ehkä semmoinen juttu, mitä en tekisi. Ehkä nolostuisin siitä, että on veltto, hän myöntää.

Jos Janilla olisi pienempi penis, hän uskoo, että toteuttaisi strippiesityksen toisella tapaa.

– Luulen, että sitten tekisin esityksen sillä tavalla, että jättäisin bokserit jalkaan, hän arvelee.