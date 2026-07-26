HJK on voittanut Turun Palloseuran jalkapalloliigassa 1–0-lukemin.
HJK:n maalin viimeisteli ottelun avausjaksolla tähtipelaaja Santeri Haarala, joka liittyi seuraan heinäkuun alussa.
HJK nousi voitolla sarjakolmoseksi. TPS puolestaan jatkaa sarjataulukossa kahdeksantena.
Sarjanousija TPS:n onnistunut alkukausi ei ole näkynyt vieraskentillä. TPS on hävinnyt kahdeksasta vierasottelustaan viisi, ja kolme otteluista on päättynyt tasapeliin.
Aiemmin sunnuntaina Gnistan yllätti sarjakakkosen FC Interin Turussa 2–1 ja harppasi kuudennelta sijalta neljänneksi. Ilves taas hoiteli FC Lahden Tampereella 1–0.