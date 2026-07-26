Slovenialaistähti Tadej Pogacar on voittanut maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajon eli Tourin kokonaiskilpailun.

Tourin ykkössija on Pogacarille jo uran viides ja kolmas peräkkäin. Hän nousi Ranskan ympäriajon kaikkien aikojen voittotilastossa jaetulle ykkössijalle. Viiteen kokonaisvoittoon ovat yltäneet hänen lisäkseen vain pyöräilylegendat Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ja Miguel Indurain.

Tour on ollut viime vuodet kahden miehen taistelu. Vuodesta 2020 alkaen legendaarisen kisan voitot on jaettu Pogacarin ja tanskalaisen Jonas Vingegaardin kesken 5–2 slovenialaisen hyväksi. Tänä vuonna Vingegaard joutui keskeyttämään kilpailun.



Tourin päätösetapin ykkönen oli hollantilainen Mathieu van der Poel. Kokonaiskisassa toiseksi polki belgialainen Remco Evenepoel, joka hävisi Pogacarille lähes kuusi ja puoli minuuttia.