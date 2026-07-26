Romania on ampunut alas jo kolme droonia – presidentti: "Mahdotonta hyväksyä"

– On mahdotonta hyväksyä, että Venäjä jatkaa Romanian ilmatilan loukkaamista, joka on samalla myös Naton ja Euroopan unionin ilmatilaa. Tällainen toiminta on hyväksymätöntä, ja suhtaudumme siihen äärimmäisen vakavasti yhdessä liittolaistemme kanssa, Dan kirjoitti sosiaalisessa mediassa.