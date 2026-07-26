Romania pitää täysin hyväksymättömänä sitä, että Venäjä loukkaa Ukrainan-sodan myötä maan ilmatilaa toistuvasti.
Romanian ilmavoimien F-16-hävittäjä ampui alas Romanian ilmatilaa loukanneen droonin sunnuntaina 26. heinäkuuta, kertoo maan presidentti Nicușor Dan Facebookissa ja X:ssä.
Kyseessä on jo kolmas vastaava tapaus kolmen päivän sisällä.
Drooni ammuttiin alas kello 10.13 Romanian aluevesien yllä Tonavan suistossa sijaitsevalla Sulina–Chilian alueella, lähellä Ukrainan rajaa.
Romanian yleisen syyttäjänviraston tutkimusten mukaan 24. heinäkuuta alasammuttu drooni oli Shahed-tyyppinen miehittämätön ilma-alus, jota Venäjä käyttää sodassaan Ukrainaa vastaan.
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Tutkimukset 25. ja 26. heinäkuuta alasammutuista drooneista ovat yhä käynnissä.