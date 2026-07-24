Voi olla, että Putin odottaa kansaltaan isänmaallisuuden kasvua, toteaa Sinikukka Saari.
Ukraina on toteuttanut viimeisen seitsemän päivän aikana peräti viisi iskusarjaa venäläisen Wildberries-verkkokaupan jättimäisiin varastoihin sekä logistiikkakeskuksiin.
WIldberries on Venäjän suurin verkkokauppa ja, sillä on kymmeniä miljoonaa asiakkaita ympäri maata.
Viimeisimmät iskut Wildberriesin tiloihin nähtiin viime yönä Pietarin sekä Venäjän miehittämän Ukrainan Krimin alueella. Iskut saivat Venäjän perumaan kymmeniä lentoja sekä Suomen reagoimaan sulkemalla osan Suomenlahdesta aamuyön tunteina.
MTV Uutisten suorassa lähetyksessä vieraillut ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari kertoo, että Ukraina on iskenyt silmänsä yritykseen, sillä se näkee sen tärkeänä osana Venäjän sotakoneistoa.
– WIldberriesissä käydään kauppaa kaksoiskäyttöteknologiasta, droonikomponenteista, armeijan varusteista ja niin edelleen.
– Se liitetään kiinteästi sodankäyntiin, Saari kertoo.
Samalla kun hajotetaan sotakoneen pohjaa, vaikutetaan myös kansalaisten mieliin. Saaren mukaan tärkeintä on psykologinen vaikutus.
– Viedään sota venäläiseen arkeen ja näytetään, miltä se todella tuntuu, Saari kertoo.
"Putin ajattelee, että tilanne sataa hänen laariinsa"
Mahtipontisilla iskuilla Venäjän rajojen sisälle voi olla kuitenkin Ukrainan kannalta myös negatiivisia vaikutuksia.
Strategia venäläiseen arkeen iskemisestä voi kääntyä Ukrainaa vastaan, sillä se voi kasvattaa venäläisissä taistelutahtoa.