Haluaako Putin tahallaan iskun "vyön alle"? Huippututkija esittää pirullisen teorian

– Näemme kyllä mielipidemittauksista, että nämä iskut ovat aiheuttaneet tällaista tyytymättömyyttä ja voimistaneet halua saada neuvotteluratkaisu. Tyytymättömyyttä myös Venäjän johtoon. Isoa muutosta ei kuitenkaan näy.

– Kun maa on itse hyökkäyksen kohteena, silloin se usein synnyttää jonkinlaisen patriotismin ja isänmaallisuuden aallon. Putin ajattelee, että tilanne tulee lopulta satamaan hänen laariinsa ja hän kykenee kävelemään voittajana vielä. Näin ollen hän ei ole myös näyttänyt yhtään kompromissihalukkuutta. hän arvioi.