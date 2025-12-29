Kuljettaja kertoi menettäneensä auton hallinnan.
Oulun poliisilaitoksen Jokilaaksojen alueen poliisipartio sai sunnuntaina illalla tehtävän Sieviin, missä poliisille tulleen ilmoituksen mukaan henkilöauto oli suistunut ulos tieltä ja törmännyt valopylvääseen.
Partio tavoitti autoa kuljettaneen henkilön tapahtumapaikalta Haikolantieltä.
Kuljettaja kertoi menettäneensä auton hallinnan, jolloin auto oli suistunut vastaantulevan ajokaistan yli. Tämän seurauksena hän oli törmännyt tien laidassa olevaan valopylvääseen. Valopylväs oli kaatunut törmäyksen seurauksena.
Kuljettaja ei ollut poliisin mukaan päihtynyt, eikä hänelle tullut vammoja ulosajon yhteydessä. Hänelle annettiin tapahtuman seuraamuksena sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.