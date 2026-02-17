Henkilöauto ja rekka törmäsivät maanantaina Limingassa. Henkilöauton kyydissä olleet kuljettaja ja matkustaja loukkaantuivat törmäyksessä.

Poliisi tutkii Limingan maanantaista liikenneonnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäiltynä on henkilöauton 2000-luvulla syntynyt kuljettaja.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun henkilöauton kuljettaja törmäsi edellä ajaneen kuorma-auton perään Jyväskyläntien ja Haurukyläntien risteyksessä. Kuorma-auto oli kääntymässä oikealle kohti Haurukylää. Kuorma-auton kuljettaja jatkoi matkaansa normaalisti törmäyksen jälkeen, poliisin tiedotteessa kerrataan.

Poliisi tavoitti kuorma-auton kuljettajan myöhemmin ja puhutuksessa selvisi, että kuljettaja oli kuullut paukahduksen, mutta oli luullut, että vastaantulevan rekan rengas puhkesi.

Ensimmäisen törmäyksen seurauksena henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi vasen kylki edellä etelästä pohjoiseen matkalla olleeseen rekkaan. Tämän seurauksena henkilöauto sinkoutui takaisin omalle kaistalleen ja päätyi ojaan.

Törmäyksessä mukana ollut rekka ajautui puolestaan tien oikealle puolelle ja kaatui kyljelleen pellolle.

Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tällä hetkellä asiassa ei epäillä rattijuopumusrikosta. Henkilöauton kuljettajaa ja matkustajaa ei ole päästy vielä kuulemaan tapahtumien kulusta.