



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



"Kuin toimitusjohtajien Slush": Tämä tapahtuma kerää kesällä talouseliitin Suomeen 10:23 Risto E.J. Penttilä ja Juulia Olkkonen kertoivat Huomenta Suomessa tapahtumasta, joka tuo politiikan ja talouden eliittiä Helsinkiin. Julkaistu 09.12.2025 16:55 Joonas Turunen joonas.turunen@mtv.fi Suomessa järjestetään kesällä tapahtuma, joka aikoo haastaa tunnetun Davos-seminaarin talouseliitin kohtaamispaikkana. Puheille on myös katetta, kun mediajätti Alex Springeriin kuuluva Politico on tulossa tapahtuman osaomistajaksi. Suomeen saapuu kesällä tukku kansainvälisen talouden ja politiikan kovimpia nimiä. Eurooppalaisten yritysjohtajien verkosto EBLC:n järjestämässä Northern Lights Summitissa on nähty aikaisempina vuosina Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger, finanssijätti JP Morganin toimitusjohtaja Jamie Dimon ja Britannian kuningas Charles. – Jos sanoo, että se on vähän kuin toimitusjohtajien Slush, niin pääsee vähän kartalle, sanoo pääsihteeri Risto E.J. Penttilä. European Business Leaders' Convention (EBLC) on järjestänyt Northern Light Summit -tapahtumaa jo parinkymmenen vuoden ajan. Huomenta Suomessa vierailleet Penttilän ja operatiivinen johtaja Juulia Olkkonen aikovat kasvattaa tapahtumaa tuntuvasti tulevina vuosina. Olkkosen mukaan Helsingin tapahtuma aikoo haastaa Maailman talousfoorumin (WEF) jokavuotisen Davos-seminaarin talouseliitin kohtaamispaikkana. – Tavoitteenamme on seuraavan neljän–viiden vuoden aikana olla moderni versio Davosista, hän sanoo. Arvostettu mediayhtiö lähtee omistajaksi





Saksalaiseen Axel Springer -mediakonserniin kuuluva Politico tiedotti tiistaina, että se tulee mukaan EBLC-verkostoon vähemmistöomistajaksi. Politico on yhdysvaltalainen verkkomedia, jolla on toimitukset myös Lontoossa, Pariisissa ja Berliinissä.

Sillä on hyvät lähteet esimerkiksi EU-päätöksenteon ja yritysmaailman ytimessä.

Axel Springer puolestaan kustantaa saksalais Bild-lehteä, joka on Euroopan luetuimpia iltapäivälehtiä.

Nyt Politico perustaa erityisen EBLC Clubin, johon kutsutaan toimitusjohtajia ja muita yritysmaailman vaikuttajia. Klubin jäsenyys oikeuttaa Northern Light Summitin ohella pääsyn tapahtumiin yritystapahtumiin Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Lähi-idässä.

Polico tuottaa myös Helsingissä juhannuksen 2026 tienoilla järjestettävään tapahtumaan journalistisia sisältöjä.

– He ovat olleet mukana yhteisössä jo aikaisemmin, ja nyt päädyttiin siihen, että he lähtivät tukemaan hankettamme vähän vahvemmin, Olkkonen sanoo.

"Me kyllä saadaan lähestulkoon kuka tahansa"

Penttilän mukaan verkoston tavoitteena on tuoda poliittiset päättäjät ja yritysjohtaja yhteen, jotta eurooppalaisissa yrityksissä nähtäisiin nykyistä parempaa päätöksentekoa.

Tarkoitus on houkutella mukaan esimerkiksi sata suurinta yritystä, joilla on keskeinen rooli Euroopan talouden tulevaisuudessa. Samalla nostetaan Suomen näkyvyyttä talouden ja yrittämisen ympäristönä.

– Tämä on sellainen voima, joka voi nostaa Eurooppaa ja sen kilpailukykyä, ja siten palauttaa Eurooppa maailmankartalle, Penttilä sanoo.

Northern Light Summitin puhujavalinnoissa painottuvat kansainvälisesti vaikutusvaltaiset henkilöt.

– Me ollaan sellaisessa asemassa, että me kyllä saadaan lähestulkoon kuka tahansa. Verkosto on niin vahva, ja asiantuntijat haluavat tulla tilanteeseen, jossa he saavat luottamuksellisesti puhua sekä poliitikkojen että suurimpien yritysten toimitusjohtajien kanssa", hän sanoo.

Viime vuonna tapahtumassa puhuivat esimerkiksi talousnobelisti Simon Johnson MIT-yliopistosta, Euroopan suurimman ohjelmistoyhtiö SAP:in toimitusjohtaja Christian Klein, intialaiseen Tata-jättikonserniin kuuluva konsulttiyhtiö TCS:n johtaja K. Krithivasan ja viestiyhtiö Signalin puheenjohtaja Meredith Whittaker.

Mukana on ollut vaikuttajia myös politiikan eri laidoilta. Yksi kesän 2025 kokouksen puhujista oli konservatiivisen Heritage Foundationin puheenjohtaja Kevin Roberts.

Penttilä tosin tarkentaa, että kenen tahansa saaminen puhujaksi koskee asiantuntijoita. Esimerkiksi presidentti Donald Trump päätti mennä Davos-seminaariin, mutta kaikista Yhdysvaltain kauppasuhteista vastaava Jamieson Lee Greer on tulossa Helsinkiin ensi kesänä.

– Poliitikkoja emme halua kovin montaa, koska emme halua, että tämä politisoituu. Tämä on hyvin pragmaattinen keskustelu, Penttilä sanoo.

Ensi kesän tapahtuman ohjelma ja tarkka ajankohta julkaistaan myöhemmin.