Pienillä arjen valinnoilla voi olla odottamattoman suuri merkitys elimistön ikääntymiseen. Tuore tutkimus nostaa esiin suomalaisttain mieluisan parivaljakon.
Runsaasti polyfenoleja sisältävillä ruoilla, kuten marjoilla, hedelmillä, kahvilla, kaakaolla ja teellä, tiedetään olevan antioksidanttisia ja tulehdusta hillitseviä ominaisuuksia.
Tuore tutkimus viittaa siihen, että ne saattavat suojata telomeerejä lyhenemiseltä.
Telomeerit ovat DNA:n "suojakorkkeja", joiden lyheneminen lisää solukuoleman ja epäterveen vanhenemisen riskiä.
Ne on aiemmin yhdistetty muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen, joihinkin syöpiin sekä yleiseen kuolleisuuteen.
Kuppi kahvia ja annos hedelmiä
Espanjalaisen Navarran yliopiston tutkijat mittasivat telomeerien pituutta yli 1 700 aikuisen näytteistä vuonna 2008 sekä uudelleen vuonna 2015. Lisäksi he arvioivat osallistujien kokonaispolyfenolien saantia.
Istanbulissa tuokokuussa järjestetyssä Euroopan lihavuuskongressissa esitellyn tutkimuksen mukaan paljon polyfenoleja saaneilla oli yli puolet (52 prosenttia) pienempi riski lyhyisiin telomeereihin verrattuna niihin, jotka saivat polyfenoleja vähiten.
Tutkimuksesta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.
Näin ruoasta tehdään terveellisempää.