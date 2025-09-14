Tällainen on kokaru eli kokokasvisruokavalio: useita yllättäviä terveysvaikutuksia.

Jos sairastat diabetesta tai sydän- ja verisuonitautia, eikä lääkityksillä päästä toivottuun hoitotulokseen, saattaa lääkärisi suositella sinulle kokokasvisruokavaliota.

Niin tekee ainakin yleislääketieteen erikoislääkäri Ville Miettinen, joka on erikoistunut diabeteksen hoitoon.

– Omilla potilaillani, jotka ovat alkaneet noudattaa kokokasvisruokavaliota, on tapahtunut yhtä aikaa monia hyviä asioita terveysrintamalla ilman, että yhtään lääkettä on pitänyt lisätä.

– Paino on pudonnut, kolesteroliarvot parantuneet ja verenpaine laskenut siten, että lääkitystä on voitu keventää.

Ei sama asia kuin vegaanius

Kokaru eli kokokasvisruokavalio on eri asia kuin vegaaniruokavalio.

Vegaaniruokavaliossa ei ole mitään eläinperäistä, mutta ruokavalioon voi kuulua prosessoituja kasvisleikkeleitä tai vegaanijuustoja.

Kokarussa taas syödään mahdollisimman vähän prosessoituja kasvituotteita.

– Vegaaninen juusto on usein aika pitkälle prosessoitua ja siinä on paljon rasvaa ja suolaa. Sen sijaan esimerkiksi tofu on minimaalisesti prosessoitu, kertoo kokarua itsekin noudattava kardiologian erikoislääkäri Outi Haggren Huomenta Suomessa.

4 terveyshyötyä kokokasvisruoasta

1. Parantaa verisuonten terveyttä

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa on nähty, että sepelvaltimon sisällä oleva kolesterolista ja sidekudoksesta koostuva plakki, joka on sepelvaltimotaudin syy, voi lähteä sulamaan suonista kokokasvisruokavaliolla.

– Tutkimuksissa on nähty, että he, jotka ovat sitoutuneet kokaruun, ovat päässeet oireettomiksi, eikä uusia sydäntapahtumia ole välttämättä tullut, Haggren kertoo Huomenta Suomessa.

2. Auttaa myös useisiin muihin sairauksiin

Koska kokarua noudattavilla tyydyttyneen rasvan ja suolan saanti laskee sekä kuitujen ja antioksidanttien määrä lisääntyy, voi se auttaa hoitamaan monia sairauksia.

– Hyötyä nähdään diabeteksen, verenpainetaudin, korkea kolesterolin ja nivelrikon hoidossa, kertoo Miettinen.

3. Parantaa suorituskykyä

Miettinen kertoo itsekin noudattavansa kokarua ja uskoo sen parantaneen suorituskykyä urheilussa.

– Oma puolimaraton tulos parani muutamilla minuuteilla.

– Monet myös puhuvat siitä, että kun matala-asteinen tulehdus ja antioksidanttistressi on vähäisempää, tukee se nopeampaa palautumista, Miettinen kertoo.

4. Rauta imeytyy paremmin

Moni elää edelleen harhaluulossa, ettei kasvisruokaa syömällä voisi saada terveyden kannalta tarpeeksi rautaa ruokavaliosta.

Tosiasiassa kokokasvisruokavaliosta saa tarvittavan määrän rautaa, kun sen koostaa tarpeeksi monipuolisesti.

– Rautaa tulee esimerkiksi täysjyväviljasta, lehtivihreistä, palkokasveista, tofusta, sienistä, siemenistä, pähkinöistä, tummasta suklaasta, kvinoasta, kuorimattomista perunoista ja kuivatuista hedelmistä, Miettinen listaa MTV Uutisten haastattelussa.

Kokokasvisruokavalion etu on myös, että se sisältää paljon C-vitamiinia, mikä edistää raudan imeytymistä.

– Eläinperäisistä tuotteista saatava hemirauta voi joskus olla jopa haitallistakin, koska se on tulehdusta edistävä tekijä, huomauttaa kokokasvisruokavaliosta kirjan yhdessä Miettisen kanssa kirjoittanut Pauliina Tervo MTV Uutisille.