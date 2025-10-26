Makeutusaineilla on yhteys muistin heikkenemiseen – näin paljon ikääntyminen kiihtyi
Tutkimuksessa ei perattu kaikkia markkinoilla olevia makeutusaineita.Shutterstock
Julkaistu 16 minuuttia sitten
Maria Aarnio
maria.aarnio@mtv.fi
Matalakaloristen ja kalorittomien makeutusaineiden suurin käyttö taannutti kognitiivisia kykyjä.
Kalorittomilla makeutusaineilla ja kognitiivisella heikentymisellä vaikuttaisi olevan yhteys, kertoo Neurology-lehdessä julkaistu tutkimus.
Tutkimuksessa selvitettiin matalakaloristen ja kalorittomien makeutusaineiden käyttöä, kertoo MedicalXpress.
Mukana oli yli 12 000 osanottajaa, joiden keski-ikä oli 52. Osanottajien kognitiivisia toimintoja testattiin koeajan alussa, keskellä ja lopussa.
Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedon käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten havaitsemista, ajattelua ja muistamista, kertoo Duodecim. Kognitiiviset osa-alueet voivat heikentyä jo keski-iässä, mutta kognitiivinen ikääntyminen on yksilöllistä.
Ikääntyminen kiihtyi noin 1,6 vuotta
Osanottajat jaettiin makeutusainekäytön perusteella ryhmiin.
Matalan käytön ryhmä käytti makeutusaineita noin 20 milligrammaa, korkean käytön ryhmä taas 191 milligrammaa päivässä. Keskimääräinen käyttö koehenkilöillä oli noin 90 milligrammaa päivässä.
Kahdeksan vuoden seurannassa eniten makeutusaineita käyttäneiden alle 60-vuotiaiden kognitiiviset kyvyt heikkenivät 62 prosenttia nopeammin kuin vähiten makeutusaineita käyttäneillä.
Vuosiksi muunnettuna ikää tuli lisää noin 1,6 vuotta. Esimerkiksi puheen sujuvuus heikkeni nopeammin.
Jos osanottaja oli yli 60-vuotias, yhteyttä käyttömäärien ja kognitiivisten kykyjen heikkenemisen välillä ei havaittu.
– Vähäkaloristen tai kalorittomien makeutusaineiden käyttö liittyi kiihtyneeseen kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen kahdeksan vuoden seurannan aikana, tutkijat toteavat.
Erityisesti muistin ja sanallisen sujuvuuden kyvyn nopeampi heikkeneminen liittyi aspartaamin, sakkariinin, asesulfaami K:n, erytritolin, sorbitolin ja ksylitolin käyttöön.
Tagatoosin kanssa taantumaa ei havaittu.
"Tietyillä makeutusaineilla voi olla negatiivinen vaikutus"
Monenlaisten matalakaloristen ja kalorittomien makeutusaineiden suurin käyttö "taannutti" diabeteksen omaavia nopeammin kuin muita osanottajia.
– Matalakaloriset ja kalorittomat makeutusaineet nähdään usein terveempänä vaihtoehtona sokerille, mutta löydöksemme vihjaavat, että tietyillä makeutusaineilla voi olla negatiivinen vaikutus aivojen terveyteen pitkän ajan myötä, tutkimusta tehnyt Claudia Kimie Suemoto kuvasi tiedotteessa.
Tulos ei merkitse, että makeutusaineet aiheuttavat kognitiivisten kykyjen heikkenemistä. Muut tekijät voivat vaikuttaa tilanteeseen. Koehenkilöt esimerkiksi kertoivat itse syömätavoistaan, joten on mahdollista, että joitain tietoja jäi ilmoittamatta. Kaikki osanottajat olivat brasilialaisia.
Tutkimuksessa ei myöskään perattu kaikkia markkinoilla olevia makeutusaineita.
– Lisätutkimuksia tarvitaan tuloksemme vahvistamiseksi, ja jotta voidaan tutkia, ovatko muut sokerinkorvikkeet, kuten omenahillo, hunaja, vaahterasiirappi tai kookossokeri, tehokkaita vaihtoehtoja sokerille, tutkimusta tehnyt Claudia Kimie Suemoto sanoo.