Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedon käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten havaitsemista, ajattelua ja muistamista, kertoo Duodecim . Kognitiiviset osa-alueet voivat heikentyä jo keski-iässä, mutta kognitiivinen ikääntyminen on yksilöllistä.

Mukana oli yli 12 000 osanottajaa, joiden keski-ikä oli 52. Osanottajien kognitiivisia toimintoja testattiin koeajan alussa, keskellä ja lopussa.

Tutkimuksessa selvitettiin matalakaloristen ja kalorittomien makeutusaineiden käyttöä, kertoo MedicalXpress .

Kalorittomilla makeutusaineilla ja kognitiivisella heikentymisellä vaikuttaisi olevan yhteys, kertoo Neurology -lehdessä julkaistu tutkimus.

Matalakaloristen ja kalorittomien makeutusaineiden suurin käyttö taannutti kognitiivisia kykyjä.

Tutkimuksessa ei perattu kaikkia markkinoilla olevia makeutusaineita.

Makeutusaineilla on yhteys muistin heikkenemiseen – näin paljon ikääntyminen kiihtyi

Jos osanottaja oli yli 60-vuotias, yhteyttä käyttömäärien ja kognitiivisten kykyjen heikkenemisen välillä ei havaittu.